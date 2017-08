È un buon esordio quello degli italiani, band di Monza attiva dal 2008 che debutta solo ora con questo full-length intitolatoIl sound della formazione riecheggia Seattle e gli Anni Novanta in generale (e le sue derivazioni più recenti - penso ad Audioslave o Queens Of The Stone Age), ma condisce il tutto con una buona dose di “cafonaggine” data dalle chitarre incrociate di. L’accento posto sulle melodie, infine, è la “ciliegina sulla torta” che rende il tutto accessibile anche a chi - di solito - è abituato ad ascoltare altro (lo stile potrebbe rimandare ai Nickelback).Episodi comesono la dimostrazione lampante di quanto sopra descritto, e non fanno sfigurare canzoni più propriamente heavy quali- dove va sottolineata l’ottima prestazione del cantante, un po’(RIP) e un po’. Personalmente ho apprezzato le tracce più ricercatespicca per l’arrangiamento elaborato a cavallo tra musica mainstream e sonorità underground mentresi distingue per l’ampio range dinamico e per le timbriche meno scontate. Non tutto è perfettamente riuscito -è debole perché non aggiunge nulla di nuovo a quanto finora già sentito, così come la conclusiva, che è un po’ troppo eterogenea (prima soft, poi grintosa, poi ho sentito dei riff assassini alla Disturbed… decisamente troppo) - e questo aspetto influenza in (minima) parte la valutazione finale.Mi sarei aspettato qualche assolo in più (si contano davvero sulle dita), anche per dare un po’ di varietà alle strutture dei brani che tendono ad assomigliarsi tutte, ma è un peccato veniale facile da espiare con il prossimo album. Promossi.