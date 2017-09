Non nego di essere stato colto dall'emozione (e da qualche lacrimuccia) mentre mi accingevo a recensire il nuovo album postumo di "inediti" (che poi alcuni, tali, non sono) della band del mai troppo compianto,Se da un lato faceva sempre piacere scrivere di lui e della sua musica, dall'altro la consapevolezza che per questa operazione si era "" come si dice in questi casi, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca.Intendiamoci, a soli due anni dall'ultimo studio album ""e dopo la morte di Lemmy , ci speravo poco di sentire nuove uscite deiper cui ben venga questo(raccolta di covers dal 1992 al 2015 ), ciò che però non (mi) convince è il non inserimento di tante altre covers composte dal gruppo (es"" di Elvis o ancora '"" degli Ac DC o "" dei Maiden, "" dei Beatles o "" dei Kiss ). Perché? Sono pezzzi da '90 ... Operazione commerciale un pò frettolosa a mio parere, forse il nome e il blasone della band avrebbero dovuto suggerire maggior cura e selezione delle songs, sono sicuro che nella sua lunghissima carriera il buon Lemmy abbia avuto modo e tempo di coverizzare tanti brani, che ne dite ? ...Eppoi, moltissimi di questi ("", """, "", "", "", ", "") sono già apparsi su album del gruppo, quindi itroveranno probabilmente meno interessante questa compilation.Ad ogni modo, delle songs presenti nessuna è stata particolarmente stravolta, certo l'impronta heavy contraddistinta dal basso roboante, dal suono delle chitarre e sopratutto dall'inconfondibile vocione di Lemmy è qui presente, ma se escludiamo la velocissima (anche piu' dell'originale) "dei Metallica, tutte le altre risultano al limite un pò piu', è il caso di "" oInsomma, se amate la band inglese e non volete mancaare l'emozione di sentire questo nuovo prodotto, fatevelo vostro, ma per quanto mi riguarda è molto piu' sentita e trepidante l'attesa del pluriannunciato solo album di Lemmy...