Lo yeti finalmente è tornato. Prendo spunto dalla recensione del primo lavoro della band - a cui sono particolarmente legato perché è stata anche la mia prima esperienza come- per introdurre questo, atteso da mesi e uscito in sordina (senza nemmeno un video di lancio e solo in formato digitale) a Luglio di quest’anno via, invece, era stato pubblicato da).Posticipato più volte, il secondo full-length dei canadesi non ha la personalità dell’esordio e, soprattutto, non regge il confronto a livello di song-writing. L’inizialefa ben sperare, con il suo metal groovy e qualche moderata concessione al prog più tecnico. Ma già con la successivaqualcosa comincia non funzionare: la traccia è sì lineare e di facile presa, ma strizza l’occhio a tante band “che abbaiano ma non mordono” e che solitamente occupano i piani alti delle classifiche. Non va meglio con, un mix poco fluido di influenze che spaziano dall’hard rock all’heavy metal penalizzato da un ritornello davvero poco incisivo. Il ritornello è il problema anche di, nonostante un avvio deciso e l’auspicato ritorno delle atmosfere teatrali di. L’anonimaprelude a, quattro minuti che scimmiottano parimenti Muse, Depeche Mode, Guns ‘N’ Roses e - perché no - Green Day.è il secondo momento strappa-lacrime dai connotati mainstream che di originale ha ben poco, mentre bisogna aspettareper ascoltare una traccia all’altezza del sopraccitato primo album: eterogenea ma scorrevole, epica ma accessibile, il brano dimostra che gli, se vogliono, sanno scrivere ottimi pezzi.spicca per le chitarre grintose e perché tiene alta la curva dell’attenzione prima di, che si distingue esclusivamente per il testo impegnato, essendo dal punto di vista musicale un susseguirsi di cliché.non è un brutto disco, semplicemente non viene voglia di riascoltarlo. E alla luce del magnifico debut, è davvero un peccato. Voto di incoraggiamento.