Suonaree non aver enormi debiti di riconoscenza nei confronti dei giganti del genere … un’impresa davvero ardua riuscita ai, valorosa formazione veronese attiva dal 1982 (ma con il solopresente infin dagli esordi …), artefice di treprima di questo “” e capace di trasformarne due (quelli dedicati alle vicende del principe “”) in un’autenticaaffidata all’interpretazione di una compagnia teatrale.Ambiziosi, determinati e, come anticipato, molto abili e ispirati nel proporre contenuti musicali pregni di continui cambi d’umore e d’atmosfera, riconducibili in qualche modo a notabili quali Dream Theater e Shadow Gallery, eppure in grado di brillare di luce propria, alimentati da indelebili barlumi di personalità.Ottimi brani come lae “” forniscono fin da subito l’idea della notevole “statura" artistica dellaveneta ma tocca a “” (un gioiellino di vibrante tensione emotiva), “” (unadi grande suggestione), “” (gli ospiticontribuiscono alla realizzazione del verosimiledell’albo), “” (gustosa e “egocentrica” dissertazione d’estrazione) e “” (dai contorni più melodrammatici), toccare le vette della capacità creativa e della forza espressiva, alternando con innata sapienza pacatezza e irruenza, estro e musicalità, ragione e sentimento.Plauso ai testi (un’esortazione a sottrarsi al torpore della società contemporanea, sempre più “virtuale” e cinica …) e alla sensibilità tecnica dei singoli musicisti (con particolare menzione per il gusto esecutivo della tastierista…), mentre nutro qualche riserva sulla prova del cantante, sicuramente precisa e comunicativa e tuttavia non sempre adeguatamente incisiva.Disco da consigliare senza sbarranti remore a tutti gli appassionati del settore e gruppo da elogiare e inserire tra le molteplici eccellenze del variegato universotricolore.