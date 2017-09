Malinconia, rabbia e disperazione … sono queste le connotazioni emotive che contraddistinguono la proposta artistica dei, valoroso gruppoinglese “in giro” dalla metà degli anni novanta e oggi celebrato dalla competenteattraverso la ristampa arricchita del loro “” uscito originariamente nel 2015 su House of Ashes.Una “rievocazione” sicuramente meritata dacché il disco, partendo dalle sonorità che hanno rivelato al mondo My Dying Bride, Paradise Lost e Anathema, riesce a conquistare i sensi attraverso una mistura musicale potente e suggestiva, edificata sulle pregevoli facoltà compositive e sul temperamento dei suoi autori.Nulla di particolarmente “sorprendente”, in realtà, ma se amate immergervi in atmosfere morbose, angosciate e meste, i nostri albionici rappresentano degli ottimi ciceroni, supportati da una conoscenza della materia sicuramente non banale e superficiale.Il cantato “secco”, scabro e abbastanza peculiare dipilota uno spettro sonoro dalle intriganti sfumature melodiche e sufficientemente variegato, in grado di passare agevolmente dal clima enfatico e catacombale di “” al brutale delirio gotico di “”, passando per le pulsazioni cangianti di “” e le ribollenti atmosfere apocalittiche di “”.” esplora il versante più malsano e acido del, “” si offre con tutto il suo prezioso carico d’inquietudine all’apparatodegli appassionati del genere che sono certo apprezzeranno anche la sinistra e aliena cavalcatadenominata “”.A rappresentare il vertice creativo del programma ci pensa poi “”, unapregna di frustrazione (“”), in grado di lambire liquidità Floyd-e di dimostrare ancora una volta le capacità del gruppo anche nell’applicazione di soluzioni più eclettiche e visionarie.I tre rimaneggiamenti (con l’aggiunta di tastiere e dulcimer) che chiudono questa nuova versione dell’albo sono un’ulteriore testimonianza della sensibilità e della personalità dei, piuttosto abili nel proporre una diversa prospettiva dei brani, pur senza stravolgerne le caratteristiche essenziali.I britannici meritano tutta la vostra attenzione e se vi erano “colpevolmente” sfuggiti (come al sottoscritto …), questa può essere l’occasione giusta per emendare una mancanza importante.