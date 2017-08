Quando si parla di, per chi come il sottoscritto adora il loro debutto omonimo, è veramente difficile non provare unlungo la schiena, nella speranza, magari un po’ infantile, di riprovare sensazioni mai del tutto sopite.Tra quell’eccezionale combinazione trae l’estate del 2017 ne è passata () di “acqua sotto i ponti” e se il suo successore del 1995 “” aveva lasciato un pizzico di amaro in bocca, l’inattesa uscita di questo nuovo “” alimenta ancora una volta timori e aspettative.Alla prova dei fatti diciamo subito che forse l’oberato(impegnato contemporaneamente a sostituirenegli Yesnegli Asia, non esattamente una “robetta” da nulla …) e i suoi preziosi(glie il figlio e fratello d’arte… proprio gli stessi del mitico esordio del 1989 …) avrebbero forse fatto meglio a prendersi un po’ più di tempo prima di tornare sulle scene.Sembra strano da dire per un gruppo latitante da oltre vent’anni, ma l’impressione che si ricava dall’ascolto del disco è proprio quella di composizioni a volta un po’ “affrettate”, che sfiorano solo la mirabile profondità emotiva e la caleidoscopica magia sonica di cui i nostri sono capaci.Rimane ovviamente l’enorme classe di musicisti molto preparati e la loro innata capacità nel manipolare i suoni degli Yes più “moderni”, così come ammalia senza remore la cura negli arrangiamenti e la certosina precisione negli impasti vocali e tuttavia non sempre tanta perfezione estetica finisce per conquistare l’anima dell’astante.L’inizio è abbastanza confortante … “” è una bella fusione tra Asia e Yes che, pur faticando un po’ a “entrare in circolo”, intriga per la sua iridescente costruzione armonica e anche la successiva “” piace per il suocorale e un clima sonoro che riprende con gusto quello di opere quali “” e “”.” disperde parte dell’immenso potenziale dellain un approccio eccessivamente, allo stesso modo in cui “” piacerà soprattutto a chi ama ilsolista.Con la favolosa “” l’atmosfera s’impregna di melodramma e la scelta espressiva si traduce in una bella scossa sensoriale, la stessa assicurata da una pulsantee, dopo la trascurabile “”, dall’evocativa “” e dalla suggestiva (e leggermente “ostica”) “”, in cui fanno capolino pure piccole influenze diLa fosca “”, traccia gradevole e non imprescindibile, conclude il programma di un albo sospeso tra “luci e ombre”, che non sminuisce la stima nei confronti di artisti “superiori”, nello specifico probabilmente non al massimo delle loro possibilità comunicative e creative.Accogliamo il ritorno deicon favore e (moderata) soddisfazione, dunque, ben consapevoli che da questo gloriosoè lecito attendersi qualcosa di più.