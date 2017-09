La versione 2017 di questo “” (già pubblicato nel 2014 per il mercato giapponese e statunitense su etichetta Total Steel Records) riporta all’attenzione (o perlomeno prova a farlo …) di tutti gli amanti delmelodico i brasiliani, fieri epigoni dei connazionali Angra.Una devozione pressoché assoluta, direi, a partire dalla buona voce Matos-di(fatalmente non proprio all’altezza del suo esimio nume tutelare …), per continuare con le strutture di metallo sinfonico, arioso ed enfatico (mutuato da imprescindibili insegnamenti di marca Helloween / Iron Maiden) tipico del gruppo di “”.Un preambolo destinato ad annunciare un’inappellabile “stroncatura”, quindi?No, perché nonostante l’assoluta mancanza di originalità i nostri suonano con abilità e con un certo buongusto compositivo ed espressivo, riescono a coinvolgere i sensi in maniera apprezzabile e sfornano un programma che si lascia ascoltare ricevendone indietro una sufficiente dose di soddisfazione” appare così un’opera da consigliare ai fans sfegatati del genere (in particolare quelli che bramano, oltre che per i citati Angra, pure per Almah e Kamelot) e più in generale a chi apprezza questi suoni e non si preoccupa “troppo” del carisma di una formazione musicale, accontentandosi di una manciata di canzoni godibili.”, "", “”, “”, "” e la melodrammatica “” lo sono certamente e anche le trascrizioni acustiche delle prime due, aggiunte in questa edizione europea dell’albo, pur non alterando in modo significativo il giudizio complessivo contribuiscono a rendere la fruizione del disco una circostanza abbastanza gradevole.Troppo poco? Probabilmente … ma tecnica e convinzione ainon mancano e garantiscono un’oretta di onesto, prevedibile e poco impegnativo diletto metallico ... qualche volta può bastare anche così.