Già mi sembra di sentire il coro dei soliti “criticoni” …, l’ennesimo progetto assemblato “a tavolino” dalla, mescolando le carte di un“pigliatutto” …, in effetti, la presenza contemporanea di(The Poodles),(The Poodles, Treat),(Mustasch, ex-Eclipse) e(Palace, Find Me, First Signal, Cry of Dawn), a cui aggiungere la perizia produttiva (ed esecutiva) di, pur ingolosendo gli estimatori dei singoli protagonisti, non lasciava del tutto tranquillo chi non ama molto questi accorpamenti a prima vista un po’ estemporanei e non sempre particolarmente appassionati e spontanei.Ovviamente non sono in grado di certificare il reale coefficiente di genuino “coinvolgimento” artistico animante i prestigiosi membri deie ciononostante posso serenamente affermare di non aver rilevato nel programma del loro albo eponimo che qualche barlume di quella tanto temuta “freddezza” tipica di parecchieIl disco offre un intrigante profluvio dimelodico scandinavo, sulla scia dei vari Europe, Treat e Alien, “aggiornato” nei suoni al gusto del pubblico contemporaneo e dotato di una grande cura negli arrangiamenti e nella costruzione delle melodie vocali.Undici canzoni scaltre e adescanti, edificate su cori a “presa rapida”, ficcanti fraseggi chitarristici e armonie “gonfie” e sfarzose, insomma, e qualora la prima della serie, l’arrembante “”, urti un po’ la vostra sensibilità magari a causa di richiami abbastanza evidenti all’, il mio suggerimento è di non desistere, lasciando poi che il prosieguo di “” acuisca l’interesse e vi consenta d’impegnare in modo proficuo una cinquantina di minuti del vostro prezioso “tempo di qualità”.A beneficio di chi non ha interrotto l’ascolto, continuiamo la disamina segnalando la possente e ammaliante “”, una “” che potrebbe facilmente essere scambiata per una misteriosadegli Europe e la deliziosa “”, una 24 carati in cui sono manipolate con maestria tradizioneed estetica nordica.”, con il suo clima notturno che si spalanca nel, è un altro “colpo al cuore” di tutti idi, "” è un(vagamente Whitesnake-) raffinato e contagioso, mentre leggermente meno efficaci appaiono la ballatona “” e il “modernismo” sinfonico un po’ forzato di “”.Il pronto riscatto non si fa attendere troppo … la melodia avvolgente di “”, ilaccattivante di “” e l’impattodi “” riprendono a fornire l’immagine nitida di una formazione assai abile e discretamente ispirata.Una simpatica“fumettosa” impreziosisce ulteriormente un’opera che esige il superamento di certi pregiudizi e merita tutta l’attenzione possibile … oltre a quella di una fantomatica “” (vedasi l’indicazione posta sulla suddetta copertina!), “” può dunque contare anche sulla mia ben più modesta approvazione … direi che a questo punto non dovreste proprio avere dubbi sul suo valore.