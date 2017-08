La copertina “essenziale” del loro esordio e le pochissime informazioni in mio possesso suimi hanno fatto tornare indietro agli anni ottanta / novanta, quando non era insolito bramare per qualche “misteriosa”incensata sulle riviste specializzate, facendo poi una fatica immane per soddisfare la propria insaziabile sete di conoscenza musicale.Oggi che viviamo nella società dell’informazione non è stato difficile approfondire la questione, scoprendo che si tratta di un gruppo finlandese dalabbastanza prestigioso (Tony Mills Band, The Magnificent, Reckless Love, … tra collaborazioni musicali, compositive e produttive), formatosi nel 2015 grazie al proficuo incontro tra il cantantee il chitarristaCompletare lae attirare l’attenzione dellasono stati i successivi passi (apparentemente abbastanza agevoli …) di una formazione che con questo “” dimostra di saper di ammaliare tutti gli estimatori dell’melodico scandinavo, in particolare quelli che prediligono la sua versione più sfarzosa e ampollosa.Se con tale definizione avete pensato a “gente” come Brother Firetribe e The Magnificent (o a taluni Reckless Love, pure …) non siete andati troppo lontani dalla realtà, senza dimenticare l’influenza “storica” di TNT, Europe, Treat e delpiù pragmatico.Il disco, pur ostentando talvolta un’enfasi un po’ troppo artificiosa e superficiale, è complessivamente piuttosto godibile e testimonia la notevole classe di una formazione in grado di maneggiare la materia con una certa freschezza e disinvoltura, evidente sia nella facilità di scrittura e sia nelle innate capacità interpretative a sua disposizione.Dopo un paio di brani di “riscaldamento”, grintosi, gradevoli e tuttavia leggermente “ridondanti”, i sensi cominciano ad aguzzarsi veramente grazie alla deliziosa atmosfera “adulta” di “”, per poi finire per essere completamente assoggettati da “”, “” e “”, un trittico fatto di melodie catalizzanti e di un’euforizzante tensione espressiva.Si continua con le iridescenti cromature melodrammatiche, un pizzico prolisse, di “” e i sussulti emotivi di “” e della romantica “”, mentre “” sconta ancora una volta una magniloquenza un po’ forzata e il crescendo di “” non riesce ad andare oltre un’infatuazione istantanea ma poco duratura.A differenza di quanto evocato nella suggestione iniziale, attualmente il rischio maggiore è di trascurare un potenziale importante a causa di una costipazione della “scena” sempre più difficile da gestire da parte di un pubblico forse troppo distratto e frettoloso nelle sue valutazioni … sosteniamo ie aiutiamoli a “crescere”, solo così potremo garantire la “continuità” del nostro genere preferito e magari evitare che tra qualche tempo si possa parlare di loro come dell’ennesima