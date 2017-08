Vicissitudini personali poco liete mi hanno impedito di gettarmi “a corpo morto” nel secondo album dei, band per cui ho sempre avuto una predilezione spontanea fin da molto prima del loro debutto del 2012 “” a cui fa seguito dopo ben cinque anni il successore “”, da cui i Fogalord prendono moderatamente le distanze, presentando un album assai meno sinfonico, più grezzo e battagliero, in una sola parola più “diretto”, e sinceramente la cosa ci fa piacere, temendo sempre che qualsiasi band si faccia prendere la mano e faccia come idiche alla fine hanno messo da parte il metal, sacrificato sull’altare del cinematographic-bombastic-score-soundtrack che alla fine di metal rimane davvero troppo poco.Non è questo il caso di “”, un disco che gioca tanto sui nostri sentimenti, quelli ispirati dai rimandi, dai ritorni delle melodie che aprono il disco nella meravigliosa intro “”, ispirata da un coro della montagna emiliana, e che successivamente rispuntano fuori nei brani successivi ma addirittura che rimbalzano nel tempo e vanno a ripescare temi e stralci di “A Legend to Believe In”, creando un effetto nostalgia che acuisce il nostro desiderio di power metal.Power metal sì, in questo caso con qualche lieve influenza folk, il tutto dovuto all’uso di melodie caratteristiche del luogo, dell’uso della lingua italiana nonché della piva emiliana, una sorta di cornamusa in uso nel nostro appennino tra le province di Parma e Piacenza, abilmente suonata da, ed ancora la presenza del coro di Formigine, insomma tutti elementi che stanno a significare un grande lavoro dietro questa seconda pubblicazione dei Fogalord, nonché appunto la volontà di compiere una piccola ma significativa deviazione dal loro songwriting originario, a nostro avviso una mossa azzeccata anche perché dettata dalla passione, dalla volontà di riscoprire le proprie origini e, ovviamente non ultimo, un utilizzo delle melodie dannatamente azzeccato e ben bilanciato dalla presenza massiccia della chitarra di, ispirato e (fin troppo) veloce anche in fase di assoli, peraltro unico sopravvissuto insieme al fondatorerispetto al primo disco, a cui si sono succedutial basso ealla batteria, formando una sezione ritmica efficace ed affiatata.Il quadro della situazione è perfettamente concluso dall’ottimo packaging, un booklet non solo completissimo ma anche graficamente assai godibile, adornato peraltro dall’artwork ad opera di un certo, per la gioia di chi ancora i dischi li compra fisici e non riesce a digerire l’utilizzo digitale della musica; il risultato sonoro è altresì eccelso, con l’accoppiata del mix diai suoie del master diagli storicidi Loria.Negli undici brani contenuti in “Masters of War” troviamo la già citata iniziale e funzionante intro, più altri due brevissimi e riusciti intermezzi, un paio di ballads (particolarmente azzeccata “” di cui vedete il video in calce a questa recensione ed in cui l’utilizzo della sopracitata piva è decisamente godibile), tre pezzi a tutto bordone, forse i più rappresentativi del disco tra i quali senza dubbio la quasi opener “”, un paio di mid-tempos (situazioni che a nostro avviso sono i momenti migliori espressi dai Fogalord, più dei brani tirati con doppia cassa ad elicottero) carichi di pathos ed epicità da cui risulta vincitrice sebbene di poco “” e la classica e lunga suite finale di limbiana memoria “”, 13 minuti che sono la summa dei Fogalord, tra cori epici e battaglieri, pathos alle stelle, rallentamenti e ripartenze, assoli stentorei in cui non potrete fare a meno di sfoderare la vostra ascia del potere, lanciare la sua punta in alto verso il cielo e sfidare il sole, correndo nudi per il balcone mentre i Fogalord suonano la soundtrack del vostro delirio personale.Questo album, per concludere, mi ha ricordato un po’ “” deiuscito nel 2013 per, non certo per soluzioni stilistiche, ma per il valore, il risultato e la longevità.” non è certo un disco perfetto o esente formalmente da difetti, la produzione per quanto si possa adorare a livello personale o sentimentale potrebbe essere non al passo dei tempi o ancor maggiormente la prestazione vocale di Daniele potrebbe far storcere il naso a qualche purista, a causa di qualche incertezza o di un timbro che lo fa un buon interprete ma non certo un fuoriclasse del microfono…eppure questi difetti sono anche la forza deiCosì come quel “Fire on the Mountain” era un disco pieno di difetti ma che in questi quattro anni ho letteralmente consumato, molto di più di altri dischi formalmente perfetti e senza alcuna imperfezione ma decisamente più freddi e ragionati, questo “Masters of War” è un disco che trasuda passione, attitudine ed emozione, cos’altro dovrebbe suscitare la musica, e quando ci si emoziona si esagera, si travalica, si sbaglia anche ma, per Giove, si vive.E noi viviamo l’heavy metal e di heavy metal.