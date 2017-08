Il gruppo americano deve aver pensato che lo stoner / sludge classico doveva essere un pò "svecchiato" e ha optato per incidere un disco che di stoner, appunto, vede solo qualche accenno.La proposta musicale di questoultima fatica discografica del trio dei, è molto eterogeno e accanto a brani stoner decisamente duri, con suoni pastosi, le chitarre ribasate, il vocione roco e la sezione ritmica potente ("e "" col basso in bella evidenza) troviamo pezzi nei quali si mischiano soul, funky (""), melodie suadenti, quasi ipnotiche ("", "", "") ) o jazz-blues ("").Il prodotto è sicuramente interessante e merita diversi ascolti per assimilarne tutte le sfumature, probabilmente farà un pò storcere il naso ai puristi dello stoner nudo e crudo, invece per quanto mi riguarda la sufficienza ( e anche qualcosa in più ) è ampiamente meritata.