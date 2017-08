Nuova prova sulla lunga distanza per gli, band tedesca fondata dalla cantante omonima dedita a un hard rock dalle tinte heavy/power che prende spunto un po’ da tutti senza farlo mai - purtroppo - in maniera personale o incisiva.L’introduttivaci da’ un assaggio di quelle che sono le (limitate) potenzialità della band, che sfoggia un heavy metal di ispirazione priestiana con l’aggiunta di qualche timida orchestrazione e melodie poco memorabili.presenta sfumature AOR e hard rock, un po’ Whitesnake e molto Eighties, prima dell’epica e marziale, di stampo maideniano.è un’accozzaglia di atmosfere zuccherose e chitarroni power, e stona tanto quanto le successive(ballad brutta e anonima) e(cavalcata power scontatissima che rimanda ai peggiori Avantasia).è ruffiana quanto, perdonabile giusto per il ritornello riuscito.ha un buon tiro e sfumature teatrali, e fa il paio con, che mi ha ricordato i primi Savatage.mette a sistema Metallica e Gamma Ray, e sfocia nella conclusiva, che scimmiottae certo becer-power europeo. Mah.Provaci ancora