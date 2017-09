è un disco che fa pensare. Da una parte c’è da riconoscere che il rischio di fallimento per un’operazione di questo tipo era molto alto - quattro talentuose (e per nulla appariscenti) cantanti che si cimentano con il repertorio pop/rock/r&b/dance in chiave gothic/symphonic metal - e dall’altra è curioso constatare quanto sia facile “metallizzare” buona parte dei brani più o meno recenti che passano in radio ogni giorno (e qui dovremmo tutti farci delle domande rispetto ai nostri ascolti quotidiani e al nostro rapporto di amore/odio con certa musica).La “materia prima” da cui partono leè tutto sommato buona, nel senso che artisti come i Depeche Mode, Bonnie Tyler o Lady Gaga a ben pensarci si prestano ad arrangiamenti di questo tipo. La cosa che fatico ad accettare - ma che devo riconoscere - è che il risultato di questo “trattamento estremo” è complessivamente convincente.Brani come(che sembra presa direttamente da un album dei Nightwish o dei Within Temptation) dei sopraccitati Depeche Mode,di Rihanna (con i violoncelli in evidenza in stile Apocalyptyca),dei Backstreet Boys (con gli elementi celtici),di Shontelle (epica e cinematografica),di Madonna (gli Evanescence dei tempi d’oro non avrebbero saputo fare di meglio),di Lady Gaga (che probabilmente piacerebbe anche all’autrice) odei Visage (carica e groovy alla maniera dei Rammstein) non possono che far dire: “missione compiuta”.Ma qualcosa di “fuori dal vaso” c’è, inutile nasconderlo:(Bryan Adams) e(Katy Perry) suonano forzate, così comedi Adele - anche se è apprezzabile l’accento posto sul carattere dark del brano. Discorso a parte va fatto per, perché quando mi toccano Jim Steinman faccio sempre fatica a prendere una posizione.Plastica allo stato puro. Ai limiti del kitsch. Probabilmente suonata quasi interamente da un PC. Ma funziona.