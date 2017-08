Il chitarristaesordisce con questo, ambizioso concept album - strutturato come una rock opera - ispirato all’omonima saga di. In questa avventura il compositore non è solo, e viene supportato dache danno voce ai personaggi del full-length.Nonostante le premesse, il lavoro è piuttosto originale e non si rifà smaccatamente ai “pesi massimi” del settore come Ayreon o Avantasia. Il sound deiè molto più vicino all’hard rock sinfonico (ma non ricorda), a certo heavy metal meno canonico (penso alla “vergine di ferro” più sperimentale), al progressive “di una volta” (italiano in particolare, almeno per le mie orecchie) e a certe sonorità più mainstream di metà Anni Ottanta (scomodo i Toto giusto per “l’universalità” della loro proposta).L’introduttivaè una buona cavalcata di hard rock sinfonico con le voci in evidenza come si addice al genere e prelude alla maideniana, dall’incipit medievaleggiante.spicca per l’ottimo lavoro sui cori e per il talento di Marilena, prima dell’elaborata, che all’inizio mi ha ricordatode Le Orme (e mi ha spiazzato con la citazione di). La strumentalerievoca gli Uriah Heep di, mentre l’irruenza disfocia in, brano che gioca sul contrasto tra musiche quasi epic/doom e linee vocali morbide e a tratti “zuccherose”. La seconda parte disuona Eighties in maniera inequivocabile, in totale antitesi con, 8 minuti sfaccettati e progressivi che però non risultano sempre scorrevoli. La chiusura è affidata alla titletrack, altro episodio lunghissimo (15 minuti) dove ricompare tutto quello che abbiamo sentito finora (orchestrazioni, chitarre heavy, sonorità ottantiane, ecc.), ma ancora senza la fluidità delle tracce più brevi.L’inizio, complessivamente, promette bene. Auguro aila continuità necessaria per distinguersi dalla massa di proposte “simili” ma molto più derivative e stucchevoli.