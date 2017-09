La prima notizia è che la formazione che ha inciso il nuovoè la stessa del precedente "Hammer of the Witches", cosa questa che in casaha, più o meno, del clamoroso.La seconda notizia, sicuramente più interessante, è che il nuovo album si attesta sugli stessi livelli, buonissimi, del suo predecessore confermando che i vampiri inglesi, dopo la lunga sbandata di metà carriera che gli ha visti produrre autentiche schifezze come "Thornography" o "Nymphetamine", hanno definitivamente ritrovato la retta via, probabilmente per merito diche da quando siede dietro il drum kit e si occupa delle orchestrazioni ha "impedito" al gruppo di cadere nel ridicolo/banale.Credo che nessuno di voi abbia bisogno che io descriva la musica contenuta in: la fama deiè talmente ampia che, immagino, sia impossibile che qualcuno non li conosca, quindi mi limiterò a sottolineare come, in questa occasione, il mix di extreme metal, gothic e "tanto altro" sia riuscito in maniera praticamente perfetta grazie ad un attentissimo lavoro in fase di arrangiamento, che rende perfettamente fruibile l'amalgama dei vari elementi, e come io abbia trovato particolarmente interessante il "taglio" melodico che è stato dato alla impostazione delle chitarre le quali, spesso, si rifanno al metal più classico dipingendo intrecci, come nella splendida title track, che non faticherete a riconoscere come una sorta di tributo agli Iron Maiden e che forniscono all'album un sapore particolarmente appetibile.Per il resto i "classici"ci sono sempre:ha imparato, intelligentemente, a risparmiare le sue corde vocali preferendo i toni medi agli ormai irraggiungibili acuti di inizio carriera, le atmosfere vittoriane / orrorifiche avvolgono in lungo ed in largo tutto il lavoro, le orchestrazioni e le voci femminili sono là dove ce le aspetteremmo, le chitarre graffiano, in copertina sangue e tette... insomma, sapete di cosa parlo e, se non lo sapete, avete certamente sbagliato sito web.In conclusione, è evidente cheaccontenterà tutti i fan di Dani e soci ed è altrettanto evidente che quando si parla di metal estremo di classe il nome deiè uno dei primi da fare.A buon intenditor...