Da un lato ero seriamente preoccupato, vista la mediocrità di “”.Dall’altro era inevitabile nutrire le mie irriducibili speranze di appassionato, confidando nelle formidabili qualità di una formazione che, senza andare troppo lontano nel tempo, era stata capace di sfornare un lavoro enorme come “”.E allora diciamo che l’ascolto di “”, l’atteso ritorno discografico dei, riesce ad alimentare in qualche modo entrambe le opposte sensazioni.L’albo ostenta un valore artistico leggermente superiore al suo predecessore, ma purtroppo non riporta laa quel ruolo di protagonista che le compete.Realizzato i soli sei giorni sotto la direzione del celebre(già dietro alin “”, “” e “”), il disco non manifesta che sporadici brandelli di quell’energia eclettica e avvincente che aveva ingolosito i sostenitori dell’fin dalla prima apparizione sul globo terracqueo di questo funambolicoTecnicamente sempre superlativi (ottima anche la prova di, coadiutore di lusso dello sfortunato, affetto dal morbo di Parkinson), ilasciano troppo spesso che siano il “mestiere” e laa prendere il sopravvento e, complice pure una resa sonora non particolarmente nitida, trasmettono all’astante un’impressione di “opacità” espressiva abbastanza diffusa.Quando però gli americani ritrovano la migliore “comunione d’intenti” e sfruttano il loro mastodontico potenziale con destrezza, la concorrenza può cominciare ad allarmarsi … l’accattivante tocco esotico (con contorni quasi…) della, la caricadi "”, l’ardoredi "” (con unsugli scudi, lontano dall’esplosività “giovanile” e comunque sempre eccellente sotto il profilo comunicativo) e l’enfasi (appena uno “zinzino”) di “” sono frammenti in note di notevole impatto emozionale e sanciscono la sussistenza di una vena creativo-interpretativa non ancora esaurita.Altrove troverete circostanze piacevoli (ildi “” e “”, la gradevolezza elettro-acustica di “”, il “tiro”, un po’ alla Racer X, di “”) e qualche momento più interlocutorio e artefatto (“” mi ha addirittura fatto venire in mente qualcosa dei Faith No More …), realizzato con un certo buongusto e tuttavia non all’altezza del nobiledei nostri.forniscono alcuni segnali di ripresa e ciononostante non riescono a convincerci del tutto che la “crisi” sia stata superata … con un pizzico di fiducia supplementare, attendiamo con ansia “vera” il momento in cui torneranno neldel