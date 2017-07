Ho sempre avuto un debole per, innanzi tutto per le sue innegabili capacità vocali e poi per il coraggio e “l’eccentricità” di un personaggio che in tempi di “settarismi” piuttosto accentuati, non si è mai preoccupato di adeguarsi a modelli estetici dominanti.Capelli corti,e unche lo faceva sembrare una sorta d’interpolazione tranon gli hanno mai impedito di dimostrare all’integralista mondo dell’quanto la sua voce fosse speciale e quanto la sua personalità fosse sufficientemente corazzata da resistere all’impatto con quella smisurata di gente comeUna carriera di ottimo livello che, oltre a Rainbow e MSG, comprende anche Alcatrazz, Impellitteri e lavori da solista (ma voglio anche ricordare la meteora Blackthorne, sicuramente da rivalutare …) e che viene celebrata in questo godibilissimo, registrato aldel 2016.Forte di una solida(in cui si segnala la presenza del grande, e qui forse un po’ “sacrificato”,), ildel Lincolnshire sprigiona tutta la sua classe, trasmette il suo indomabile entusiasmo e ostenta un’ugola in più che buone condizioni di forma, ancora intrisa die di granulosa pastosità nonostante le settanta primavere che la contraddistinguono.Con il fattivo contributo del bravo e disinvolto, per nulla “turbato” dal dover sostenere un ruolo parecchio impegnativo (essere all’altezza dei vari, per non parlare di, non è esattamente uno scherzo …), il concerto si snoda tra brani celebri e autentici “classici”, regalando all’astante settantaquattro minuti di puro godimento, da consigliare senza la benché minima controindicazione.Al pubblico dei “cavillatori” (sempre piuttosto nutrito …), consegno qualche piccola perplessità sulla resa sonora complessiva, segnalo un pizzico di difficoltà da parte dinel “prendere” le note più alte e affido la delusione per non veder incluso nellaqualche frammento del recente, assai riuscito, “” (nel quale, tra l’altro, sono presenti, nel secondodedicato alla storia del nostro, molti dei pezzi proposti in quest’occasione).Poco male, in realtà, perché, lo ribadisco, “”, pur senza “sorprendere”, è un albo che emoziona dal primo all’ultimo istante … di quante altre analoghe produzioni discografiche odierne si può dire lo stesso?