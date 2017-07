Il progettoha suscitato il mio interesse soprattutto per la presenza di, artista che apprezzo moltissimo - il suoconè tra le cose più sottovalutate degli Eighties, così come i suoi, versione prog della Trans-Siberian Orchestra - e che non ha avuto la stessa fortuna di musicisti più blasonati ma, secondo me, meno dotatiDetto questo, il supergruppo costruito a tavolino dall’instancabilecon questoha gioco abbastanza facile nel soddisfare i fan delle band di provenienza dei “big” coinvolti (all’anagrafe, il sopraccitato).evidenzia da subito come bastino quattro accordi e tanta classe per scrivere musica di qualità (la lezione è quella di), e discorso simile si può fare per la successiva, ruffiana e AOR quanto basta.attacca come una ballad strappalacrime per sfociare presto in un brano incalzante di scuola Toto, e anticipa un altro episodio da pelle d’oca comeè più vicina all’hard rock tout-court, prima della meno riuscita (e brevissima), filler un po’ forzato. Da qui in poi i tributi più o meno palesi prendono il sopravvento:, dalle tentazioni bluesy, omaggia l’Hendrix dirimanda a una versione “morbida” dei Van Halen,trasuda Boston da ogni poro e la titletrack crea un ponte ideale tra Journey e Whitesnake. Considerazioni a parte vanno fatte per, dal gusto armonico più ricercato e originale.La passione per certa musica c’è e si sente tutta. Se vi basta questo per procedere all’acquisto, evitate pure di pensarci su troppo…