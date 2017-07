Lo confesso, mi aspettavo di più dal nuovo album dei. Il super-anticipatoè stato lanciato talmente bene da far credere a tutti all’arrivo di un nuovo capolavoro die soci dopo i poco interessantiUn passo avanti è stato fatto, senza dubbio, ma le tante affinità con i brani meglio riusciti del recente passato - periodoin particolare - un po’ di amaro in bocca inevitabilmente lo lasciano.L’inizio è all’insegna dell’epicità:(con qualche spruzzata di elettronica non necessaria) risulta però un po’ scarica, e lascia intuire che qualche BPM in più in apertura del full-length non avrebbe guastato.è più tirata, ma sempre ultramelodica, e rimanda al secondo capitolo della rock opera disu Re Artù.è una power ballad ispirata e dal forte sapore Eighties, e anticipa, mid-tempo - con l’incipit preso “paro paro” da quello di- che fa il paio con la successiva e insipidaè un brano più heavy nelle intenzioni, caratterizzato dal bel solo di synth di, e sfocia nella splendida, ballad eccezionale di quelle che solo il buon cantante inglese sa scrivere.mette maldestramente a sistemadi Michael Jackson edei Bon Jovi, prima di, che scimmiotta la classicissimaconferendo in compenso un taglio più purpleiano al sound complessivo. Il commiato è elegante anche se talvolta troppo zuccheroso, e risponde al nome diUna prova sicuramente positiva che però “paga lo scotto” delle troppe autocitazioni. Caro, tieni duro almeno tu, te lo chiedo per favore…