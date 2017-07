Avviso al popolo dei “gloriosi” … se vi piacciono le produzioni discografiche raffinate e “laccate”, i suoni esplosivi e innovativi, rivolgetevi pure altrove.Qualora, invece, non vi “sconvolga” (per gusto personale o frequentazioni, in cui tali situazioni erano molto diffuse …) affrontare un buon disco dipiuttosto rigoroso, interpretato con vigore e visceralità e dalla resa sonora tutt’altro che dirompente e irreprensibile, potreste avvicinarvi a questo “” deicon interesse e curiosità, scoprendo che questi “ragazzacci” americani sanno trattare la materia con un certo buongusto.Nati nel 1984 in una scena in pienoartistico, i nostri non vanno oltre un nastro dimostrativo e una serie di (apprezzate) esibizioni, gettano fatalmente la spugna verso la metà dei, per poi riemergere dall’oblio nel 2014 grazie alla, che patrocina il loro ritorno con il retrospettivo “”.Tre anni più tardi arriva “”, ed è ancora una volta la voce granulosa di, unico superstite storico della formazione statunitense, a presiedere una manciata di canzoni colme d’influenze più o meno celebri (daai Moltley Crue, passando per Malice, Viva e Leatherwolf) e tuttavia godibili, almeno al cospetto di apparatinon particolarmente “sensibili”.Il programma si snoda in maniera abbastanza soddisfacente per tutta la sua durata, ma spigolando tra i pezzi direi che lo”, le cadenze caliginose di "” e ancora le pregevoli “” (caratterizzata da uno straniante tocco), "” (un’evocativa traccia di natura, proposta anche in una graziosa veste acustica), “” (G n’ RMetallica), la fascinosa "” e l’sferragliante “” rappresentano i momenti migliori della raccolta.Chi ama il genere e al tempo stesso negli ascolti quotidiani privilegia la “sostanza” (assegnando una minore importanza alla “forma” ...), potrà sicuramente concedere la propria preziosa fiducia ai… sono convinto che non rimarrà deluso da tale scelta.