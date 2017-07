adorano gli AC/DC … come dite? Una “novità”? No, direi proprio di no, anche perché i nostri svizzeri hanno vent’anni di carriera alle spalle e di certo, se condividete i loro gusti musicali, vi sarà capitato di sentirne quantomeno parlare, evidenziando la professionalità e la consistenza interpretativa con cui applicano i dogmi fondamentali dell’Rimane da affrontare la questione “originalità”, e se l’assoluta mancanza di tale attributo non è vissuta come un impedimento insormontabile, allora quello di “” può essere certamente considerato un ascolto gratificante e consigliabile, pieno com’è discalcianti, cadenze cingolate, voci abrasive e cori da cantare a squarciagola.Unche “parla” alle viscere dell’astante e lo vorrebbe costringere a mettere in secondo piano il cervello, insomma, un’operazione che gli esperti elvetici riescono a portare a termine con discreti risultati, grazie all’ugoladi, alle chitarre taglienti die Mikaele a due affidabili bombardieri ritmici che rispondono al nome diCommentare il programma dell’opera in casi come questi si traduce in un’impresa abbastanza difficile e superflua … e così mi limiterò a sottolineare la presenza di una buonadei Motorhead, “” (utile a “ampliare” lo spettro delle influenze artistiche della... e qui aggiungiamo pure ZZ Top, Rose Tattoo e Nazareth), e a segnalare “”, la solare “”, le digressioni sudiste "" e "" (con barlumi di Creedence Clearwater Revival nell’impasto sonico) e ancora ildi "” e il singolare tocco psichedelico di “” come i miei momenti preferiti della raccolta.” è un disco piacevole, l’ennesima prova “onesta” di un gruppo che da parecchio tempo “fa la sua cosa”, all’interno di un filone stilistico sfruttatissimo, con dedizione e senza promesse mirabolanti … a voi decidere se tutto ciò è sufficiente per indurvi a un investimento economico.