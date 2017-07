Formati da due musicisti che bazzicano da tempo la scena Heavy & Doom tedesca, il poli-strumentista(Seamount, Vestal Claret) ed il cantante(pseudonimo per Michael Imhof, anche con Runamok, Vampyromorpha e Final Breath), ia distanza di pochi mesi dall'EP "Bloodmoon Prophecy", escono sulla lunga distanza. Quasi tre quarti d'ora di Doom Sabbathiano, dal passo severo e austero (alla Saint Vitus, Hour Of 13, Pentragram ...) ma anche con diversi alti e bassi, dove alcuni brani funzionano meno di altri, il più delle volte penalizzati da un approccio vocale non sempre convincente, sopratutto quandodeve spostarsi dai toni più sommessi e sofferti, a quelli in cui lo spingono a salire, come su "", "" o "".Lascia invece ben pochi spazi a critiche il lavoro di, invidiabile a livello di guitarwork, che scopriamo autore di riff densi, efficaci e mai banali (""), in grado di riscattare anche episodi che, come il già citato "", zoppicavano e non poco nel comparto vocale.Ora resta da vedere se idaranno continuità alla loro proposta musicale, per il momento rinforzata la line up con un paio di live guest, hanno comunque intrapreso un'inaspettata attività concertistica. Ma per il futuro si renderà necessario un deciso salto di qualità rispetto a questo primo passo.