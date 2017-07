, quale mai sarà il gruppo di riferimento di una formazione che si chiama, nasce comedei Deep Purple e ospita in un brano del suo secondoun certoLa risposta è ovviamente banale (chi ha detto Slayer è pregato di interrompere immediatamente la lettura …), mentre molto meno scontato è il giudizio che mi sento di riservare a questi simpatici e ed espertidopo la fruizione reiterata del loro “”.Originalità prossima allo zero, un amore sconfinato per ogni straordinaria mossa artistica (incluso gli ultimi, ottimi, “” e “”) dei loro idoli e tuttavia un notevole gusto nel trasformare tanta devozione in canzoni piacevoli, che rimandano all’incredibiledeisenza tracotanza, con quella genuinità che solo una vocazione profonda può comportare.Aggiungete una tecnica di livello, indispensabile in questo tipo di operazioni, e otterrete un dischetto dedicato a tutti gli estimatori del, dai neofiti (a cui consiglio tuttavia un minuzioso studio preventivo del “gruppo-guida” ...) ai più smaliziati, che al limite potranno sbizzarrirsi nella disamina dettagliata dei singoli passaggi del programma, alla ricerca dei vari modelli Purple-utilizzati per la loro stesura.A chi amasse ascolti meno analitici, non mi rimane che segnalare la bella voce di(seppur privo della sua primordiale esplosività fonatoria, un credibile emulo di, e non è impresa facile …), la solidità esecutiva del resto deie una raccolta di frammenti sonori dal lodevole impatto emozionale, in cui fare classifiche di merito (ammetto, però, di avere un debole per “”, l’ammaliante “”, “” e “” …) è praticamente impossibile.Così, l’unica vera notazione la spendiamo, in ossequio alla più classica, per il clima avvolgente di “”, a cui contribuisce (pure in fase compositiva), oltre al mitico, anche l’altrettanto leggendariodei Rainbow.Senza grosse “pretese” “” è un disco molto godibile, un sentito e vivace omaggio a un caposaldo del, la cui formula espressiva non mostra segni di “stanchezza” neanche nelle convulse frenesie del terzo millennio.