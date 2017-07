Ascolti “” deie la prima cosa che ti chiedi è perché i brani che lo compongono non hanno ancora invaso l’etere, arricchendo le programmazioni radiofoniche (non moltissime, invero …) che “passano” con regolarità gente come Nickleback, Alter Bridge e Bush.E sarò anche più preciso … un pezzo come “”, in cui U2 e Creed convivono felicemente, sarebbe davvero perfetto per attrarre il pubblico di riferimento, e in una maniera ben più efficace di molte altre sedicenti “new sensation” della scena.Non manca praticamente nulla ai piacentini (ex Edema) per fare il “botto” … suoni corposi e densi (registrazione e missaggio del, masterizzazione curata da, noto per il suo lavoro con Converge, Swans, Mastodon, …), brillante gusto compositivo, ottima tecnica individuale e persino un bel“scandinavo” che dovrebbe agevolare il carattere “internazionale” del progetto.sì, perché i nostri sono pronti per la ribalta “planetaria”, nella loro proposta non c’è l’ombra di provincialismi o di fastidiosi eccessi ispirativi e sono sufficienti i trentacinque minuti scarsi di questo debutto per rendersene conto fin dal primo contatto.Compatto e potente nella sua totalità, il programma si apre con le profonde pulsazioni emotive di “”, dominate dai timbri scuri e seducenti di, per poi continuare l’opera di soggiogamento attraverso il basso poderoso di “”, solide fondamenta su cui si erge un intrigante frammento di cangianteper il terzo millennio.”, con la sua avvincente struttura ritmico / melodica, è probabilmente il mio momento preferito del disco, ma è comunque impossibile escludere dalla citazione l’incalzante e ammaliante “”, l’avvolgente e martellante, il toccodella favolosa “” e la magnetica capacità attrattiva di “” (una “roba” che piacerà di sicuro agli estimatori di), finendo “in gloria” con l’eccellente “”, che sfrutta con innata personalità l’enorme insegnamento artistico consegnato ai posteri dagli Alice In Chains.Si dice che chi ben comincia è alla metà dell’opera … qui siamo decisamente oltre e forse un pizzico di ulteriore varietà espressiva potrà contribuire “all’inevitabile”, ovvero la consacrazione “definitiva” dei… attendiamo l’evento con irriducibile fiducia.