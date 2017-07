Gli hard rockers teutonicifesteggiano i prossimi, imminenti 10 anni di attivita' ( la prima release ufficiale è del 2008 ) con un doppio live album cha cattura l'intensità e l'ottimo stato di forma della band. Lo show è stato registrato a dicembre 2016 nella loro città natale, Stoccarda, ed è stato registrato e distribuito come doppio DVD/CD/BLUE RAY, per accontentare un pò tutti i gusti.I pezzi sono ben 25, quindi ho ritenuto inutile, in quanto noiosa, un'analisi track by track preferendo un giudizio di insieme sul lavoro.Innanzitutto, la registrazione ... siamo di fronte ad un prodotto sicuramente professionale ma fin "troppo pulito" e "limato" nei suoni a mio parere; le chitarre ad esempio non ruggiscono, la sezione ritmica non spacca, solo le vocals del talentuoso Hannes Braun sono veramente in risaltoPoi, la partecipazione del pubblico, sembra un pò troppo "a comando", ma forse è stata una scelta nel mixaggio finale, e in generale le capacità di coinvolgimento dell'audience non mi sono sembrate eccezionaliI 25 pezzi sono sicuramente rappresentativi dell'intera discografia del gruppo, ci sono gli "hits" , ci sono le ballads, mancano però i momenti dei soli ( batteria , chitarra , basso ) che talvolta riempono un live-platter conferendogli piu' dinamica. Forse, essendo il primo lavoro dal vivo, i Kissin' Dynamite avrebbero potuto optare per un disco piu' snello ( 25 canzoni sono veramente tante da sorbire, un po' di stanca è inevitabile ) e magari con una registrazione più "raw".Ad ogni modo, per chi ama un sound moderno, frizzante e nello stesso tempo melodico e non per forza di stampo teutonico, questo live fa per voiPS:Ho dato un S.V non perchè l'album non meriti un voto ma perchè mi trovo sempre un pò in difficoltà nel dare voti ai live così come alle raccolte o alle ristampe; non amo molto questi tipi di prodotti, i live poichè non si sa mai sino a che punto siano stati eventualmente "ritoccati" in studio e le raccolte/ristampe perche' le trovo un espediente puramente commerciale, preferendo di gran lungo gli originali.Di positivo, per contro, questo "" è sicuramente una buona occasione per chi, non conoscendo il gruppo, vuole avvicinarsi ad esso catturando la prerogativa fondamentale di ogni band, vale a dire l'esibizione live.