sembra gridare questo, nuovo EP degli italianissimi, assurti agli onori della cronaca l’anno scorso con il buon. La suite tripartita concepita dai nostri ricalca le elaborate sonorità del sopraccitato album di debutto, un progressive metal dalle tinte cinematografiche che lascia ampio spazio a orchestrazioni e virtuosismi mai fini a sé stessi.Detta così si potrebbe pensare a una formula “originale” alla Earthside, ma in verità la band guidata dastrizza l’occhio a band ben più note come i Dream Theater e, in certe soluzioni, i connazionali Vision Divine e Labyrinth.L’onnipresente(Temperance, Light & Shade, ex-Secret Sphere) è protagonista assoluto nell’introduttiva, ouverture di prog sinfonico sostenuta dalladiretta da. La lungariecheggia tantoquanto- con un pizzico di Rush e di Ayreon nell’utilizzo del vocoder - e spicca per il carattere teatrale delle parti recitate.- talvolta un po’ troppo “zuccherosa” nonostante un break strumentale roccioso e dinamico - è figlia dell’epicità dei Dream Theater dell’era(mi è venuta in mente) e mette in risalto la vocalità della giovane ospite, in forza ai Lost Journey.Come per, il tutto avrebbe meritato ben più di un’autoproduzione (soprattutto dal punto di vista della “patina” complessiva), ma accontentiamoci momentaneamente di questa mezz’ora di musica sentita, ben scritta e indubbiamente ben suonata. E attendiamo trepidanti il prossimo full-length del combo milanese…