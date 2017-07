Vi piacciono gli AC/DC?Apprezzate la loro “trascrizione” mitteleuropea congeniata da gruppi come i Krokus?Qualora i responsi siano positivi, probabilmente amerete anche i, giunti con questo “” alla terza prova discografica sulla lunga distanza., mi rendo conto che con unodi questo tipo c’è il rischio di considerare i nostri esperti teutonici alla stregua di sterili imitatori, ma ho ritenuto utile avvisare subito il lettore che cercasse stimoli “nuovi” (un’impresa di questi tempi!) nei solchi di un albo musicale.Ebbene, inon inventano nulla e non hanno la minima intenzione di farlo e tuttavia si muovono con genuina disinvoltura attraverso le immarcescibili strutture dell’proponendo gli stessi accordi e i medesimicon buongusto e una certa tensione espressiva, evitando il fastidioso effetto “xerox” anche quando i riferimenti sono davvero molto evidenti.Insomma, una manciata di buone canzoni impregnate di, fumo,e sudore, suonate con perizia e attitudine, a partire da unache apre il disco con una carica emotiva tanto “familiare” quanto istantanea e appagante.Scorrendo la scaletta, poi, “sorprende” non trovare momenti veramente controindicati, e in tale gradevole situazione complessiva mi sento comunque di segnalare l’avvincente assaltodi "”, l’atmosfera soffusa di "” e “”, ildi “” (con qualcosa che potrebbe “addirittura” finire per piacere ai fans dei RHCP!) e “” e l’ardore della pulsante “”, ottimamente interpretata dall’ugola pastosa e granulosa diSe avete risposto “” (e così aggiungiamo un altro titolo all’elenco delle “menzioni d’onore” …) al quesito iniziale, quello di “” può essere un ascolto consigliato … la “grande truffa del rock n’ roll” continua a funzionare con discreti risultati …