sono gli elementi fondamentali che contraddistinguono questo “”, opera prima dei veronesiAllontanato, con tale introduzione, chi vive di solo “metallo”, si può tranquillamente approfondire un po’ meglio la questione a beneficio di tutti imeno settari, che sono sicuro fin dal primo contatto con l’albo non potranno fare altro che considerarlo senza tentennamenti uno splendido tributo alle radici della musica americana, concepito e realizzato con brillantissima ispirazione.Little Feat,, Derek and The Dominos e Fleetwood Mac “rivivono” nei solchi del disco in maniera costantemente vibrante ed emozionante grazie alla splendida voce di(a tratti mi ha ricordato un po’ quella didei fenomenali Mother Station …) e al lavoro pieno di calore e di perizia sviluppato da musicisti profondamente “coinvolti” in un suono solo apparentemente “semplice” da riprodurre e che se non trattato con la dovuta vocazione rischia di diventare uno sterile esercizio di stile.Nove canzoni intense ed evocative, dotate di uno spettro sonoro sufficientemente variegato (vedasi le piccole dissonanze di “” o le liquide scorie Floyd-dell’avvincente “”), oscurano per maturità e determinazione le esibizioni di molti propugnatori del “classico”, conquistando i sensi attraverso frammenti solari ("”), soffici ballate (“”, “”), scosse soffuse (la, con chitarre tra) e avvolgenti pulsazioni soniche ("”, “”), il tutto intriso die di dosi significative di genuino misticismo.Ai più “frettolosi” consiglio, infine, di cominciare l’ascolto del programma dalladi “” dei Rolling Stones … anche da come viene trattato un caposaldo delsi può capire molto dell’essenza di unaCercare qualcosa di “nuovo” nei solchi di “” è uno sforzo inutile e insensato, mentre se desiderate trovare qualcuno che sopperisca alla “mancanza” con unstellare e interpretazioni fresche e dense di, non mi lascerei scappare i, radiosi discepoli di una tradizione davvero incrollabile.