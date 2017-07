Non è facile parlare di questi, quartetto americano dedito a una musica interamente strumentale che nelle intenzioni dovrebbe essere(cit.) ma che in realtà si dimostra molto più accessibile di quanto non sembri.Fulcro del sound del combo è il sax di- musicista che ha lavorato con artisti del calibro di, Arcade Fire e- qui supportato da altri tre colleghi dal curriculum invidiabile (il giovanissimosuona nei blackster Liturgy,ha lavorato conha fatto parlare di sé con i progetti cover di album seminali del calibro dididei Metallica).è breve e ficcante, gli echi progressivi di Van Der Graaf Generator e Soft Machine non nascondono i precisi connotati heavy e ipnotici della proposta.è più intricata, ma complessivamente melodica; i virtuosismi disi incrociano con le chitarre diricordando in King Crimson, prima della coda eccessivamente prolissa e sperimentale.inizia eterea, tra campionamenti e soundscapes (mi è venuta in mente la sezione centrale didei Pink Floyd), ma presto arriva il blast beat die la jam di fa violenta e fine a sé stessa, perdendo di incisività.si ispira alla musica concreta, un magma di sintetizzatori ed effetti dove solo le chitarre sono pienamente intellegibili; l'evoluzione è più definita e "orecchiabile" nonostante le tentazioni estreme del drumming e le armonie enigmatiche.Come si suol dire,. E questo è proprio il caso degli...