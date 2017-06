Niente recensione. Ma un brutto sogno. Un incubo. Un Sogno Malvagio.

Inevitabili risatine del presenti in aula, che il giudice zittisce a colpi di martello (al ritmo di "Let the Hammer Fall").

I primi moti di protesta e di rivolta dai banchi della giuria vengono subito repressi dalle Forze dell'Ordine (intonando "Hammer of Justice").

Vedendo i giornalisti accendere gli accendinii e prestarsi ad intonare il refrain di quest'ultima canzone, il Giudice richiama prontamente l'ordine in sala (e ovviamente parte di sottofondo un'inevitabile "Punish and Enslave").

Mentre la stenografa inizia a intonare il ritornello di "Just an Illusion" degli Imagination, l'uscire la zittisce cantando a squarciagola "The Metal Age".

Signori della Corte!E' indubbio che il nome del gruppo sia stato scippato al compianto Ronnie James Dio (che esattamente trentanni fa fece uscire un album con questo titolo), ed è altrettanto evidente come iabbiano violato il songbook dei primi Nocturnal Rites o degli Helloween, e gettato sguardi indiscreti nella sala prove di Hammerfall (che siachehanno in effetti frequentato), Astral Doors e Primal Fear... NEGATE SE POTETE!(all... e in coro): Noi suoniamo puro Power & Heavy Metal.Che dire poi di": confessate di aver coverizzato un pezzo che Bruce Dickinson fece uscire sul singolo "All the Young Dudes"?(uno scandalizzato): In realtà quella era una cover degli AC/CD!!Il nostro, pur con una vena più Hard Rock del solito, è un pezzo originale!!E noi dovremmo credervi? Osate continuare a sostenere che "" non ha niente a che vedere con i KISS?(un impettito): Certo.. poi io canto pure meglio di Paul Stanley!!Cosa avete il coraggio di proferire allora su brani come "", "" e "", tutti titoli triti e ritriti, almeno una di queste sarà una cover, AMMETTETELO!(all... e in coro): Noi suoniamo puro Power & Heavy Metal. Beh... magari "" potrebbe sembrare un mix di Black Sabbath, ehm ... forse può riecheggiare "War Pigs", con una spruzzata del Bruce Dickinson solista, e se "" è un normalissimo pezzo all'insegna del Power Metal che abbiamo proposto suoi nostri precedenti dischi, "" è solo un'accattivante ed orecchiabile ballad.Quello che è però evidente ed inconfutabile è il pericolo dei messaggi satanici di "", quelli di istigazione alla guerra di "" e pure quelli di invito ad attività criminali di "". Per questo nascondete i vostri veri nomi sotto dei nickname!all'unisono): ma si tratta solo del più classico immaginario dell'Heavy Metal .. altro che istigazione a delinquere.(e non poteva che essere il leggendario Danny Crane): Isuonano puro Power & Heavy Metal. Lo fanno in maniera sfacciata e divertente, omaggiando i campioni del genere, ma con perizia e mezzi tecnici sopra la media. E non se la tirano. Quante altre Metal band riescono nell'impresa?li ho apprezzati e sostenuti in occasione dei loro precedenti lavori, e pur attestandosi un gradino sotto "Evilized" e "The Book Of Heavy Metal", il loro sesto studio album - che casualmente di intitola proprio "" - mi vede confermare i precedenti giudizi sui