Se già "Under this Flag” aveva riconnesso ial proprio passato, grazie al ritorno in formazione di, che - pur rispettando e apprezzando il contributo dato prima da "Gus" Gabarrò e poi da Elisa De Palma - resta e resterà sempre l'unicadei, il nuovo "" completa la missione, riallacciandosi ai lavori che hanno visto esplodere tutto il loro potenziale: "Tales from the North" e "Public Glory, Secret Agony".Lasciata scorrere via l'intro di routine, è subito "" a rompere gli indugi, doppia cassa a manetta e pulsazioni epiche e battagliere, con iimmediatamente riconoscibili, e non potrebbe essere altro con il ritorno dietro al microfono della, e della costante presenza delle due colonne del gruppo, l'inossidabilee il tellurico. "", con un grande prova vocale e un refrain davvero azzeccato, è in grado (beh.. quasi) di rievocare i fasti della immortale "Asgard, ad ogni modo un brano che assieme alla più ruvida titletrack e poi a "" (pur nella sua inedita ambientazione western), mostra un flavour maideniano più accentuato rispetto al passato dei, che oltre ai tre membri originali oggi presentanoalla chitarra (comunque nel gruppo ormai dal 2004), il bassista(già dal 2007) e alle tastiere, che vi è entrato a far parte solo dall'anno scorso, ma che appare perfettamente integrato nel tessuto musicale e in grado di dire la sua, visto lo spazio e l'importanza data alle orchestrazioni nel corso dell'album, come ben testimonia l'anthemica ". "" ha un avvio inconsueto, voce sofferta accompagnata da chitarra acustica per prendere poi toni più elettrico con la solista di (almeno credo... ) dia ritagliarsi la scena e se "" già dalle prime battute si svela come un ruvido e corale episodio powereggiante che guarda spassionatamente al momento d'oro del genere, la conclusiva "" prova rivaleggiare con la titletrack e "" per il ruolo del pezzo più Power & Speed del lotto." è il decimo lavoro per i, che negli anni hanno sempre dimostrato una forza e una coerenza invidiabile, e li vede confermarsi come una delle delle migliori espressioni del Metal Made in Italy.Forza.. Volontà... Capacità... Passione.