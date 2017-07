Non nascondo di aver sempre trovato iun po' noiosetti. Fanno parte di quel - fortunatamente limitato - numero di band su cuipunta per non scontentare i fan di un certo tipo di prog formalmente ineccepibile ma alle mie orecchie troppo radicato nei cliché di quarant'anni fa.È però altrettanto vero che se certe cose a uno come il giovanenon riesco a perdonarle, con(classe 1959), che negli Anni Settanta - almeno in parte - ci ha vissuto veramente, il discorso prende una piega indiscutibilmente diversa.La ricetta diè di fatto sempre la stessa: poche canzoni ma lunghissime, musica in abbondanza a discapito delle parti cantate, una certa predilezione per i solismi e per i ritmi poco sostenuti.è un preludio morbido e bucolico che cresce poco alla volta, muovendosi tra tastiere, flauti e chitarre acustiche di matrice vintage.è un epicissimo brano interamente strumentale - impressionante la performance dialla batteria, per la prima volta registrata direttamente da lui su un album della band - tra Yes e Genesis, con una componente jazz particolarmente pronunciata e interessanti, ma poco credibili, deviazioni heavy. L'estenuantericorda Flower Kings e Transatlantic, e aggiunge altimbriche Sixties, voci eteree (a opera della nuova arrivata dai Maschine), timidissime sonorità elettroniche (lo zampino qui è del DJ) e vaghi riferimenti al latin rock di Santana.spicca per il contrabbasso die per le atmosfere da jazz club, prima della conclusiva, episodio dai connotati narrativi - e dai chiari riferimenti politici - che può rievocare unadei Procol Harum più movimentata.Sapete tutto quello che c'è da sapere per decidere se acquistare o meno, ora a voi la palla...