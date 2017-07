è il primo aggettivo che mi sovviene pensando al nuovo album dei. Presuntuoso perché cerca maldestramente di stravolgere alla radice il suono - di certo discutibile - del suo predecessore; presuntuoso perché è davvero un’impresa titanica arrivare alla fine dei suoi 78 minuti; presuntuoso perché la giovane band di- figlio del ben più noto- ha oggettivamente troppa fiducia nei propri mezzi tecnici e nelle proprie capacità compositive per essere in qualsiasi modo giustificata.Era difficile fare peggio dell’esordio, eppure inon hanno mancato di tanto questo ambizioso obiettivo. Se prima la colpa si poteva dare a un tentativo scellerato e malriuscito di suonare prog metal ultra-contaminato, stavolta il quartetto ha pensato bene di disfarsi completamente del bagaglio progressivo per ispirarsi a quanto di peggio il mercato discografico heavy mainstream ci ha regalato negli ultimi anni (metalcore, nu-metal e robaccia così che giusto unocomeha il coraggio di affrontare e recensire).Vogliamo parlare della musica? Parliamone. Parliamo della disordinatae del suo Bignami di cliché del batterismo metal. O dell’inspiegabile, un po’ Slipknot un po’ Luna Park. Parliamo poi della coda dell’estenuante e prevedibileche scimmiotta parimenti Avenged Sevenfold e Linkin Park. Einvece, con il rifframa di scuola(a sua volta di scuola Pantera)? E dei 20 minuti di “nulla” dicosa vogliamo dire? Concediamo l’onore delle armi giusto all’accettabile - ma non entusiasmante -e fermiamoci qui che è meglio.Poteva essere il “disco della riscossa”, manon fa altro che dare ulteriore credito alle (tristi) congetture emerse ai tempi del sopraccitatoDi solito - quantomeno - si tende a fare tesoro degli errori passati: cosa stanno aspettando iin tal senso?