Oh, ci voleva proprio un'altra band rétro-rock con voce femminileè brava, non c'è che dire, ed è sulla piazza già da parecchi anni, ma il mondo ha iniziato ad accorgersi di lei solo in seguito al tour di supporto ai più noti - e probabilmente più interessanti - Blues Pills diIl sound deiè sì, ma fin troppo scolastico (). In questo tipo di proposta poi non possono mai mancare i rimandi blues e gospel (, con il giro di accordi curiosamente scippato adei Radiohead) o gli scimmiottamenti dei vari Deep Purple, Led Zeppelin o Vanilla Fudge (). Inla lezione è quella dei The Who di, mentresi caratterizza per i tratti epici del ritornello e per il bel solo di tromba del guest. La titletrack sa un po' troppo di filler, e sfocia nella più convincente, dalle tinte psych e doom e dai riusciti chiaroscuri dinamici. Sorprende la bellissima e conclusiva, morbida traccia romantica che dimostra come non sia necessario suonare "vintage a tutti i costi" per scrivere buone canzoni.L'intensità della performance dinon si discute, così come il mito dell'album "registrato in un giorno", mada qui non si va da nessuna parte. Con buona pace degli inguaribili nostalgici.