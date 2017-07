Chiusa inaspettatamente l'esperienza con gli, i determinatinon si sono persi d'animo e hanno dato velocemente alle stampe questo- che guarda caso esce quasi in contemporanea con il nuovo full-length degli ex - che è già dal titolo una chiara dichiarazione di intenti.Titolo ambizioso, circa un'ora di musica e numero di tracce cospicuo: ma il risultato? Se ivolevano dare un taglio netto con il proprio recente passato probabilmente sono riusciti nell'intento, ma considerareil "manifesto dell'originalità" sarebbe quanto meno eccessivo.Una cosa che mi ha stupito - e non so quanto sia voluta - è che le tracce dispari mi sembrano molto più riuscite di quelle pari (assurdo vero?):è un interessante ibrido Blackmore's Night/Ambeon,si muove in modo convincente tra sonorità progressive e sinfoniche, la breveè elegante almeno quanto- eterea e soffusa prima, epica ed heavy poi - e, che vive di contrasti tra momenti morbidi e granitici.Le tracce pari suonano invece più scontate e mainstream, essendo caratterizzate da melodie di facile presa e da strutture più che ordinarie, come se fossero versioni meno sovrarrangiate di brani di gruppi come Within Temptation o simili (la melodia diè identica a quella didegli Evanescence, fateci caso). Insomma, materiale meno interessante ma non per questo non sempre riuscito (hanno il loro perché, pur senza uscire dal seminato delle band sopraccitate).L'inizio di una lunga e promettente carriera o una semplice prova d'orgoglio? Probabilmente un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma resto del parere che qualche mese di gestazione in più avrebbe fatto bene...