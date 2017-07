Può la mente superiore dipartorire un disco deludente? A quanto pare sì.Arriva un momento, nella vita di ogni chitarrista, in cui questi deve “sperimentare”, uscire dal seminato, spesso per incontenibili esigenze creative - e può essere il caso del buon chitarrista dei Fates Warning - e altre volte per “cause di forza maggiore”. Ecco allora che- memore dell’antico proverbio sul “carro di buoi” - si ritrova a fare il menestrello con la compagna- orfano della band da lui stesso fondata - instaura una proficua (ma poco memorabile) collaborazione con- incerto sul futuro dei suoi Queen - si mette a rifare le sigle delle serie tv per bambini con il buon. Inutile dire che l’elenco potrebbe proseguire in eterno.Psicologia spicciola a parte, entriamo nel merito di questo. Abbiamo capito che anon bastavano le sonorità ruvide ed elettriche della band madre o quelle più propriamente elettroniche del progetto OSI. Perché allora non buttarsi a capofitto nell’universo post-rock/alternative/ambient/sperimentale e chi più ne ha più ne metta?Già dall’inizialeintuiamo che c’è qualcosa che non va: le chitarre "stonate" non appartengono al vocabolario di, così come le soluzioni di scuola grunge. Non va meglio con la successiva, che comunque si distingue per il "buon abuso" dell'effettistica.è un meraviglioso ed elegante gioiellino di ispirazione wilsoniana - arricchito dalla morbida voce di- e fa il paio con, che potrebbe essere un brano dei Fates Warning senzaalla voce (e non a caso c'è il buonalle tastiere).- tra ambient, noise e soundscapes - è davvero troppo soporifera, e non basta la svolta elettrica della coda a risollevarne le sorti.dona una dimensione melodica all'alternative rock prima della "ninnananna post-rock", ancora cantata dallatrasuda OSI da ogni poro, così come la conclusiva. Tra le due troviamo la discreta, dai riusciti contrappunti chitarristici.Mettiamola così:- alla veneranda età di 55 anni - si è voluto togliere uno sfizio. Lasciamogli pure questa soddisfazione.