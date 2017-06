Che ci crediate o no, io glili adoro! Li adoro perché a dispetto della loro immagine (volutamente eccessiva e provocatoria) hanno veramente le palle. Li adoro perché nonostante tutto riescono ancora a non prendersi troppo sul serio, riportando a galla quello spirito goliardico che negli anni, purtroppo, si è perso e che invece dovrebbe essere alla base del rock. Li adoro perché hanno dimostrato ai loro detrattori di non essere soltanto quattro deficienti in calzamaglia, ma di saper comporre ottimi brani, intrisi di testi così irriverenti come non se ne leggevano da decenni.” è il disco che band ben più blasonate dei nostri vorrebbero essere in grado di scrivere nel 2017. È un tuffo in tutto e per tutto negli anni ’80 del Sunset Boulevard, pur avendo un sound decisamente attuale. Non ci sono riempitivi, ogni brano riesce a catturare fin dal primo ascolto, con refrain che ti entrano in testa prepotentemente e difficilmente usciranno una volta ascoltati (basti “” come esempio per capire cosa intendo).La prova strumentale è come sempre da manuale, soprattutto quella di Satchel, sulle righe grazie all’ottimo lavoro svolto con la sei corde, sia in fase di riffing che di assolo. E se è vero che qua e là continuano a spuntare riferimenti più o meno velati a gruppi come Poison, Motley Crue, Van Halen, è altrettanto vero che ormai la band ha trovato un suo stile personale, e i richiami restano appunto tali.Tra i brani migliori del disco segnalerei senza dubbio la già citata “”, non a caso usata come singolo apripista, l’ottima ballad “”, l’irriverente “”, le rockeggianti “” e “” e la scanzonata cover di “” dei Cheap Trick, conospite d’onore, a dimostrazione della stima e del rispetto che il quartetto di Los Angeles si è guadagnato in questi diciassette anni di carriera.Ovviamente “” nulla toglie e nulla aggiunge a quanto già proposto fino a questo momento dalla band, ma, per quanto mi riguarda, fin quando riuscirà a tirar fuori dischi di questo stampo, che si fanno ascoltare con immenso piacere, che non stancano, che ti fanno passare una mezz’oretta abbondante in santa pace divertendoti (in fondo dovrebbe essere questo l’obiettivo di un disco sleaze rock, no?), beh, a me andrà benissimo così…