C'era molta curiosità intorno a questi, super-trio capitanato dal batterista dei Mastodon. Il synth rock immaginato dalla band trova compimento in questo full-length omonimo, concept ambientato nell'apocalittico futuro della Via Lattea tra cinque miliardi di anni.Già inil drumming difornisce una dimensione "umana" a una proposta complessivamente abbastanza lineare - i brani raramente superano i quattro minuti - e canonica, se non per le timbriche sintetiche di. L'electro-punk dianticipa la caotica, dove le tastiere arrivano idealmente a sostituire le chitarre in modo chiaro e inequivocabile. Le atmosfere si fanno più propriamente psych/spacey - merito anche del vocoder - con la buona, prima di, che ricorda una versione lisergica e "malata" del synth-pop degli Eurythmics.è troppo concitata per poter apprezzare appieno i sintetizzatori, mentreè più equilibrata, grooveggiante e dalle tinte crossover. Gli scenari kraut in contrasto con la densissima tessitura batteristica disfociano nella riuscita, dove la sensibilità melodica dei Daft Punk incontra i Kraftwerk dei primi anni. La brevissimaprelude alla lunga, monotona sia sul fronte delle linee vocali che nelle parti strumentali, nonostante qualche interessante idea di matrice pinkfloydiana.Un esperimento affascinante, senza dubbio, ma non perfettamente riuscito.