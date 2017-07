A cura di Paolo “Pera” Perazzani

Partiamo dal presupposto che isono un gruppo che divide. Per alcuni sono un’ottima band che ha saputo modernizzare e “metallizzare” l’hard rock/post grunge. Per altri sono un mero prodotto discografico, che si propone di strizzare l’occhio un po’ ai cattivoni metallari e un po’ al popolo pop.Al sottoscritto di tutte queste diatribe non frega nulla. Solitamente ascolto un disco se mi piace, indipendentemente dalla presunta etichetta che ci si potrebbe appiccicare sopra. E idimi sono piaciuti parecchio. I successivi– pur sorretti sempre da una produzione impressionante – non mi erano piaciuti granché, un po’ ripetitivi e – più in generale – sottotono.Accantonate le piuttosto ardite divagazioni pop di, itornano conal loro sound più tipico. Al solito la resa sonora del platter è curatissima ma attenzione, oggi più che mai igiocano a fare i duri senza affondare mai veramente i colpi. Ecco quindi che le chitarre gigantesche non sono mai realmente “maleducate”, ed ecco che, spesso, alla batteria dell’ottimosi sovrappone una batteria campionata che arricchisce ulteriormente il sound della band, portandolo al tempo stesso in territori più pop. Sopra a tutto, come al solito, la splendida voce di(per il sottoscritto vale sempre mezzo voto in più).Una delle principali novità del disco sono gli assoli di chitarra, presenti in quasi tutti i brani del disco (a memoria ne ricordo pochissimi nei dischi precedenti). Nel disco c’è più o meno tutto quello che vi aspettate da un disco dei. Si veda il trittico iniziale che contiene l’opener trascinante (la titletrack), il pezzo da stadio (), la ballatona (). Ma, nel corso del disco, ci sono anche un paio di pezzi che mi hanno sorpreso e sono le due, ilnon so che fine abbia fatto).è un pezzo veramente rabbioso, probabilmente il più metal scritto dainella loro carriera.è un brano acustico senza voce, davvero inaspettato.Insomma, come probabilmente si è già detto in occasione di altri dischi dei