"I want to make the music which has sense to me, with no restrictions, like a big party with metalheads, electronics nerds, classical and baroque-heads and gypsy violinists getting drunk and joining together to bring the best of every genre."

è un temerario. Il suo progetto- che unisce generi molto distanti fra loro che specificherò in seguito - ben si sposa con il concetto ideale di "musica senza confini". Queste le parole del compositore:L'obiettivo è ambizioso, non c'è che dire, ma il risultato? Vi dirò, è talmente assurdo che alla fine convince pure. Probabilmente i meriti sono da ricercare negli ospiti (su tutti il batterista) o nella decisione a monte di non utilizzare campionamenti di alcun tipo. Ma secondo me il successo - se così si può chiamare - dell'operazione sta nella cura certosina diche, per sua stessa ammissione, ha dedicato moltissimo tempo a rendere "fluide" sonorità tanto contrastanti.Un urlo straziante introduce, traccia a metà strada tra heavy metal e breakbeat che sfocia nell'elaborata, dove un clavicembalo d'ispirazione barocca si fonde con voci liriche, elettronica edi chiara reminiscenza death metal.ci stupisce con la sua fisarmonica ispirata alla musica balcanica e le timbriche da videogame, prima dell'ancor più elettronica, con tanto di sitar e chitarre acustiche., a tratti struggente, ruota attorno a un pianismo di memoria Chopin/Satie che "inciampa" in una serie di beat a dir poco estremi, in linea con, crocevia tra Bach, trance e blast beat. Le atmosfere disono da sagra paesana - di certo di un paese molto strano - e anticipano l'improbabile, fatta di growl, distorsioni, spinette e cantanti d'opera. Le brevi- un ostinato di clavicembalo doppiano da strumenti "tradizionali" come chitarra, basso e batteria - e- vero e proprio "frullato" abbastanza sconnesso di quanto sentito finora - ci conducono alla conclusivadalla scrittura barocca che dalla metà viene spazzato via da una ferocia heavy/thrash smorzata solo dalla morbida coda pianistica.Voto alla follia.