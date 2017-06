La storia deiè curiosa, ma forse neanche così tanto. Formatisi a Chicago nel 1973, hanno dato alla luce un solo e introvabile album nel 1975, prima di tornare sul mercato nel 2017 con il qui presente - e dal titolo emblematico -Nel full-length troviamo sei tracce - non troppo originali - di proto-metal/heavy-prog nostalgico e occulto, a cavallo tra Black Sabbath, High Tide e Wishbone Ash, per la gioia di tutti coloro che hanno lasciato un pezzo di cuore nella magica decade postuma alla "Summer Of Love".L'hammond è in primo piano già dall'introduttiva, forte di melodie semplici ma efficaci. La performance strumentale è modesta, diciamocelo, e la purpleianaè lì a dimostrarcelo con i suoi assoli poco ficcanti e insipidi. L'epicapone l'accento sulle sonorità doom e lisergiche della proposta, peccando forse di eccessiva prolissità, così come la successiva, più vicina agli Uriah Heep di. La breve e diretta- che mi ha ricordatoper la scrittura delle doppie chitarre - prelude alla conclusiva e soporifera, tour-de-force di idee più o meno riuscite che sembrano estratte direttamente da un disco dark prog di inizio Settanta.Una prova di forza più che una vera esigenza creativa, ma ci si può accontentare...