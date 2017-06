Glisono tedeschi; al banco di regia dici sono(Avantasia, Kamelot, Epica) e(Edguy, Brainstorm, Rhapsody Of Fire); il guest di turno si chiama(che fa un assolo nella traccia).Quindi dove stanno le sorprese in questo full-length? La risposta è meno scontata del previsto, dato che lo pseudo-concept (dico "pseudo" perché pare che le canzoni siano tutte legate tra loro ma informazioni a riguardo non se ne trovano) assemblato dal giovane quintetto di carne al fuoco ne mette davvero tanta...Dopo la misurata e non troppo pacchiana ouverture iniziale () è la volta della sopraccitata, piacevole traccia di metal melodico che risulta però eccessivamente frammentaria a causa delle troppe sonorità sfiorate e mai veramente approfondite dal buon- che, per la cronaca, ha un timbro che con i varinon c'entra proprio niente, avvicinandosi più a uno a un- e soci.soffre degli stessi sintomi, nonostante i tratti cinematografici di memoria Mechanical Poet, e anticipa la lineare e tirata, dal piglio maideniano. Insi percepiscono echi mainstream di derivazione Avenged Sevenfold, così come appare evidente la lezione diinè prolissa - nonostante le orchestrazioni appena accennate e i cantati di facile presa - e alterna momenti da headbanging ad altri più riflessivi che mi hanno ricordato i Queensrÿche.è un inaspettato (o forse no?) episodio "happy metal" a cavallo tra Helloween e primi Sonata Arctica, e prelude alla "suicide ballad" pop(ricordatedei The Calling? Uguale). Altro cambio di rotta per, dove sembra di sentire gli Almanac di, prima dell'hard rock annacquato e innocuo di. La bonus trackè discreta, pestata, ma non imprescindibile.Glihanno tante cose da dire, non c'è dubbio, ma a risentirne è l'omogeneità del risultato finale e della proposta in genere: un po' di selezione più accurata a monte e tra qualche anno potremmo sentire parlare molto di loro.