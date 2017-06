Esiste cliché più scontato di una band di black metal sinfonico che si cimenta nella stesura di una (specie di) messa per defunti? Probabilmente no, ma è proprio quello che i francesici regalano in questa prima porzione di 2017. Regalo gradito? Parliamone...L'introduttivapresenta tutti i pregi (qualcuno) e i difetti (parecchi) della proposta del combo: una scrittura a tratti disordinata, con orchestrazioni in evidenza e saltuarie - e discutibili - "sbrodolate" progressive a cui si aggiungono un cantato abbastanza fastidioso (a cura di) e una prestazione più consona da parte del mezzosopranoprosegue sulla stessa lunghezza d'onda - ma stavolta pure lasembra non essere al top - mentre le successivesono più vicine alla tradizione estrema scandinava.vorrebbe risultare più orecchiabile grazie alla componente progressiva più pronunciata, ma sfocia nella maldestra, episodio ancora una volta poco fluido e dalle idee sfuocate (dal break pianistico in poi si perde proprio la bussola).Modeste doti compositive, poca originalità, buona performance e ottima produzione: troppo poco per una sufficienza? Secondo me sì.