I tedeschicon questo "" sono giunti al loro settimo album in studio, con buona pace dei detrattoriE come sempre, la band di Amburgo mantiene le promesse: massimo overdrive dalla prima all'ultima canzone, gli Ohrenfeindt ti prendono per la gola e ti scuotono sino a farti fare headbanging. l'opener "" detta le coordindate del lavoro: diretto, sporco, rumoroso, alcholico, fortemente derivativo dagli Ac-Dc nei riff e nelle ritmiche e dai Motorhead per l'attitudine." è un mid-tempo roccioso, cadenzato e potente, "" ( titolo orribile !) è una canzone catchy dal ritornello ossessivo che ti entra nella testa," e la titletrack giocano su ritmiche piu' veloci ( la prima ) e piu' lente ( la seconda ), a farla da padrona sono i chorus spesso da cantare a squarciagola ed il vocione sgraziato del cantante che però rimane un pò l'anello debole della catena, via di mezzo fra Brian Johnson e Lemmy ma senza avere lo swing del primo e la cattiveria del secondo.Con "" si apre la seconda parte del disco, con un riff spaccaossa quest'ultima, con una ritmica lenta e potente in"", "" ricorda le canzoni più commericiali degli Ac Dc con chorus contagioso, con "abbiamo un robusto r'n'r mentre "" è una copia di "Back In Black" , "ricorda "Black Ice"e "" chiude il lavoro offrendoci un hard-blues di buona fattura.Come avrete capito non è certo l'originalità l'elemento principale della musica degli Ohrenfeindt, però quello che fanno è maledettamente coinvolgente e, in un mare di uscite noiose, con loro il divertimento è assicurato.