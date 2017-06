Ecco un altro di quegli album suggeritomi dal nostro sempre fervente forum. Dietro al monickersi cela nientepopodimeno che l'ex-Mayhem, nato in Norvegia ma già da anni residente in Portogallo. Qui conosce, cantante degli Ava Inferi con cui incide quattro album tra il 1996 e il 2012 prima dello split nel 2013.Nel 2014 i due cominciano a lavorare a un progetto "borderline" marcatamente ispirato all'hard rock degli Anni Settanta ma comunque pensato per i giorni nostri. Da quelle session (a cui collabora anche "il nostro", attualmente in forza ai Dragonforce) nascono le idee che andranno a comporre questo riuscito, full-length che fa intravedere un futuro più che roseo per la curiosissima formazione europea.L'heavy prog di- con l'Hammond dell'ex-Messengerin primo piano - rimanda a una versione "testosteronica" degli Atomic Rooster di, e la voce eterea della, disorientante di primo acchito, funziona invece piuttosto bene. In- dove gli effetti sulle tastiere aggiungono una dimensione lisergica al sound - è difficile non sentire i Black Sabbath o gli Uriah Heep, così come nella successiva, dove le tinte si fanno ancora più oscure.ricorda gli Opeth che cercano di suonare come i Deep Purple, mentre l'accoppiatamette a sistema armonie spigolose di scuolae sonorità più dirette e lineari. Inil contrasto tra l'incedere ruvido delle chitarre e la voce del soprano raggiunge il suo apice, prima della più propriamente progressiva, dove i nostri si confrontano con i tempi dispari e i sintetizzatori più acidi. La chiusura è affidata all'inquietante, brano per sole voci dal carattere ritualistico - lo accosterei a una versione "accessibile" dei Magma.Come dice il proverbio,. E glihanno cominciato sicuramente bene...