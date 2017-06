La passione per l'Heavy Metal, quello più classico, DOCG, non si può dimenticare mai. Può rimanere latente per un periodo più o meno lungo, ma alla fine come una Fenice, risorge dalle proprie ceneri e spicca il volo.Questo è quello che deve aver pensato il bassista (nei Mesmerize), quando ha dato via ai, che dopo un periodo di rodaggio hanno dato vita al loro esordio. "", questo il titolo, e prestandogli le dovute cautele vi scopriamo prontamente una profonda passione e devozione nei confronti della N.W.O.B.H.M. e degli Iron Maiden in particolare.E proprio il primo album dei Mesmerize (che riesco a scorgere nello svolgimento di "") potrebbe essere un buon punto di partenza per raccontarvi di questo "", infatti, se con il tempo la band madre ha poi intrapreso preso sentieri meno battuti e... alla disperata ricerca di una via d'uscita. inon si schiodano da un sound legato a doppio nodo agli Eighties, anche nella resa sonora potente, schietta e sicuramente non bombastica, soprattutto ai già citati Iron Maiden, dei quali riprendono "", certo non uno dei loro brani più famosi, ma una scelta che sottoscrivo appieno (vabbè, lo ammetto: avrei suggerito "Purgatory").La lezione appresa da Steve Harris & Co. non è stata sfruttata solo nel songwriting (l'ottima ed evocativa "" o la dichiarazione d'intenti "’") ma anche nello spazio concesso al basso di(sempre lì in primo piano a pulsare e a dettare i tempi), qui accompagnato da vecchi (il batteristae il chitarristasono al suo fianco nei Mesmerize) e nuovi compagni di viaggio, nel caso il chitarristae il cantante(provenienti entrambi dalla cover band degli Eruption). Proprio quest'ultimo è una gradita scoperta, pur fortemente dickinsoniano non scimmiotta il frontman dei Maiden e si rende autore di un'ottima prova, forse concedendosi talvolta qualche vocalizzo di troppo ("") e cercando qualche soluzione un po' troppo ardita ("").Dettagli, che non inficiano un disco che coglie appieno lo spirito di quello che riconosco nella R.W.O.H.M (), tanto nei suoi episodi più epici ed articolati, come nel caso di "" o di "", quanto in quando quelli più diretti e serrati (su tutti la rockeggiante "").Metal. Solido. Onesto.Che si può voler di più?