L'impressione è che la premiata ditta(aka) cominci a evidenziare i primi sintomi di "stanchezza creativa". Colpa dell'instabilità della line-up (terzo album e terzo cambio di sezione ritmica)? Dell'eccessiva prolificità (3 EP e 3 album in sei anni)? Chissà, eppure questoodora un po' troppo di disco "di mestiere", ben fatto, ben suonato, ma un po' asettico.L'inizio è promettente:è un brano carico di groove, con unindiavolato e il giovaneintento a mostrare tutte le proprie qualità. La titletrack è già più easy, in contrasto con la successiva, che si distingue per l'articolato (troppo?) lavoro chitarristico di- che cozza un po' con il ritornello. L'insipida ballad dal cantato bluesyprelude alla riuscita, a cavallo tra heavy e power metal.vorrebbe rimandare ai fasti di- ma, per quanto bravo, non è- così come la breve ma intensaci fa fare un tuffo negli Anni Ottanta, e fa il paio con, dove l'ugola dei Symphony X sfoggia tutti i suoi innumerevoli registri vocali. L'atmosfera di fa sempre più "cafona" con l'orecchiabilee con, un manuale diper "guitar-heroes" in erba. Disorienta la lunga, dove a sorpresa compaiono epiche orchestrazioni che sfociano in una traccia prevalentemente melodica e hard rock con tanto di finale scopiazzato adei Deep Purple. La colpa dila diamo direttamente al suo autoree sgraviamo così la band da questa responsabilitàMah. Che gliabbiano già detto tutto quello che avevano da dire? Speriamo di no. Magari hanno solo bisogno di una meritata vacanza...