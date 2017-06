Sulla copertina c'è scritto, ma quello che rappresentano queste tre lettere - le iniziali dei nomi dei fondatori- sono, per i fan di lunga data della band, solo un lontano ricordo.di oggi, piacciano o meno, sono ben rappresentati da questo, un doppio cd/dvd che fotografa la band "in casa" (al Frontiers Metal Festival di Milano del 2016) e sul palco del ProgPower USA del 2014.Viene da sé che le due scalette sono incentrate sugli album "del momento" (nel primo caso,nel secondo) e permettono di apprezzare quelli che sono indubbiamente i brani più rappresentativi delle uscite di cui sopra. Ecco allora che trovano spazio episodi del calibro dell'epicissima, brani più easy (per modo di dire) come, tracce grooveggianti allae oramai veri e propri classici - penso a, da quelche probabilmente è il "punto 0" dei "nuovi"di(la cui classe, sia chiaro, non si discute - ascoltareper credere). La performance americana mi suona un pelo meno coinvolgente, anche se sempre maiuscola, con brani comea spiccare sugli altri per impatto e potenza. Escono a testa altissima tutti, da(di chiara scuola luppesca o luppiana o come cavolo vi pare) a, punta di diamante del tastierismo italiano venuto alla ribalta con i seminali Astra.Inutile girarci attorno, l'avrete già capito da voi che "questi"- epigoni più o meno consapevoli dei Symphony X di, formalmente inappuntabili ma alle mie orecchie "algidi" e via via sempre "meno italiani" - non mi fanno impazzire, anche se i numeri (e alla fine sono quelli che contano) stanno dando loro ragione già da parecchi anni. Sarà l’opinione di un misero editor dia spazzare via un lustro di uscite vincenti e indiscutibilmente ben confezionate? Certo che no…