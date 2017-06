è probabilmente uno degli album di Lande complessivamente meglio riusciti: buone canzoni (forse 2 o 3 di troppo), band eccellente (dac'è davvero poco da dire), produzione moderna e calda senza troppi fronzoli.Quello che personalmente mal digerisco è questo continuo rimando al repertorio del "serpente bianco", un po' perché - diciamocelo - ha smerigliato gli zebedei, un po' perché dopo venti e passa anni di carriera è lecito aspettarsi dall'impressionante ugola norvegese quel "qualcosa" in più che possa giustificare l'acquisto di un suo nuovo, ennesimo disco.Come già anticipato in apertura i pezzi riusciti non mancano: la titletrack (con il lungo spazio lasciato agli assoli),(che ricorda il recente),(dal ritornello più originale) o(titolo e testo parlano da soli) sono brani destinati a rimanere a lungo nei live set di, non c'è dubbio. Ma abbondano pure gli episodi che rasentano il plagio:se non riecheggiano pari paripoco ci manca,, alle mie orecchie, ha molto dimette insieme(o almeno io le ho sentite tutte e tre). Il discorso si fa più interessante quando- timidamente - prova a fare qualcosa di diverso: penso alla sabbathiana e teatraleo alla ballad dalle morbide orchestrazioni di scuola Scorpions intitolataLa verità, come sempre, sta nel mezzo: la prova è sicuramente positiva, ma attendiamo con ansia chela prossima volta "si spinga un po' oltre" perché ha tutti i mezzi per fare quello che gli paree non solo quello che la gente si aspetta da lui.