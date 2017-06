Considero il secondo albo degliun passo indietro lungo i tortuosi sentieri emotivi che conducono al soggiogamento dei sensi di chi ama il, le storiee le ambientazioni gotiche.” in questo senso si era rivelato un eccellente debutto, e personalmente non ero stato per nulla infastidito dal fatto che la presenza dell’inconfondibile voce die alcune scelte espressive avessero riportato alla memoria brandelli dei suoi Manilla Road, abilmente mescolati con intriganti suggestioni dei grandi interpreti dell’più caliginoso e tastieristico (Uriah Heep, Atomic Rooster, …), portati verosimilmente in dote dal misterioso titolare delLa decisione d’indurire i suoni e di affrancarli da uno dei grandi “mostri sacri” delstatunitense rende “” un prodotto forse maggiormente “peculiare” (si fa per dire …) e tuttavia induce a snaturare un approccio alla materia che era apparso in ogni caso assai coinvolgente e affascinante.Si finisce, così, per apprezzare maggiormente i pezzi dalle atmosfere più simili al disco d’esordio (“”, “”) mentre altrove, pur non disdegnando il furiosodella(anche lui collaboratore dei Manilla Road), l’impressione è che il nuovo percorso stilistico finisca per mortificare le migliori prerogative dei protagonisti dell’opera, sia sotto il profilo squisitamente esecutivo e sia sotto quello compositivo (ildinell’abulica “”, è un buon esempio di entrambi gli aspetti).Andiamo un po’ meglio nelle duepresenti nel programma (“” e “”), che riescono ad alternare abbastanza efficacemente le differenti “anime” degli, creando scenografie sonore al tempo stesso apocalittiche, arcane e conturbanti.A volte “lasciare la strada vecchia” non è per davvero un’opzione vincente … auspichiamo un pronto recupero della “retta via”.